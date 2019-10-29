中国农业农村部：争取三到五年遏制农村陈规陋习蔓延势头

中共中央农村工作领导小组办公室副主任、中国农业农村部副部长韩俊称，力争通过三到五年的努力，有效遏制农村陈规陋习蔓延势头。

据中国新闻网报道，中国国务院新闻办公室29日举行发布会。韩俊在发布会上介绍，为了有效遏制农村陈规陋习，中共中央农办牵头，联合了11个部门，共同印发《关于进一步推进移风易俗 建设文明乡风的指导意见》，对文明乡风建设作出部署。

韩俊指出，农村里天价彩礼“娶不起”、豪华丧葬“死不起”、名目繁多的人情礼金“还不起”以及孝道式微、农村老人“老无所养”等问题还大量的存在。

他指出，这些成为农民巨大的家庭负担，也扭曲了社会的价值观。推进移风易俗、是实施乡村振兴战略一项非常重要的工作。《关于进一步推进移风易俗 建设文明乡风的指导意见》主要有五点。

一是加强中共的领导。要深入研究婚丧陋习、孝道式微等的形成原因，制定有针对性的政策。

二是坚持依靠群众。发挥村民自治，让群众成为新风的制定者、执行者、评议者和受益者，做到自我管理、自我约束。

三是要依法依规，对不赡养、虐待父母等行为要加大惩处力度。

四是加强教育引导，开展内容丰富、形式多样的宣传教育。

五是坚持因地制宜，尊重当地习俗，充分考虑群众习惯和接受程度，不搞强迫命令，不搞“一刀切”。

韩俊介绍，目标是力争通过三到五年的努力，文明乡风管理机制和工作制度基本健全，农村陈规陋习蔓延势头要得到有效遏制，婚事新办、丧事简办、孝亲敬老等社会风尚要更加浓厚，农民人情费支出这方面要明显减轻。