美国拟禁止华为参与补贴项目 中国外交部：经济霸凌害的是自己

中国外交部发言人耿爽主持20日的例行记者会。

据《环球时报》报道，有记者提问，美国电信监管机构计划在11月投票，将中国的华为和中兴列为国家安全风险，禁止这两家公司的美国农村运营商客户动用85亿美元（115.84亿新币）的政府资金购买设备或服务。中方对此有何回应？

耿爽表示，中国坚决反对美国在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名滥用国家力量，打压特定的中国企业。美国的这种经济霸凌行为，是对美国自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也不会得到国际社会的认同和支持。

耿爽提到，根据美国媒体的报道，美国农村无线运营商协会估算，25%的协会会员企业使用了华为或者中兴公司的设备。更换这些设备需要花费八亿至10亿美元，一些美国农村地区可能会立即失去基本的通讯网络。

耿爽反问，美国一些人禁止美国农村电信运营商从华为和中兴公司购买设备或服务，损害的最终还是美国企业和本国消费者的利益，不知道美国对自己造成的这种风险怎么看待？

耿爽还表示，绝大多数国家对“棱镜门”事件、法国阿尔斯通公司的前车之鉴都还记忆犹新，到现在为止，美国也没有向国际社会做出清楚的解释，在此中国要再次敦促美国停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对特定中国企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营活动提供公平公正、非歧视的环境，多做有利于促进中美互信与合作的事情。