比特大陆人事震动 联合创始人詹克团被逐

加密货币挖掘硬件制造商比特大陆（Bitmain）亿万富豪联合创始人吴忌寒29日宣布，另一位联合创始人詹克团离职。

综合彭博社和财新网报道，彭博获得了一份比特大陆的内部备忘录。吴忌寒在备忘录中宣布，六年前与他一起创建了比特大陆的联合创始人詹克团已被解除一切职务，即刻生效。

吴忌寒警告比特大陆员工不得再执行詹克团的指令，不得参加詹克团召集的会议，如有违反，公司将视情节轻重考虑解除其劳动合同。

备忘录末尾的署名比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事吴忌寒。

对此，詹克团没有立即回复电邮讯问，其私人手机无人接听。

比特大陆公司发言人Nishant Sharma拒绝就此置评。

比特大陆的两位联合创始人长期担任联席首席执行官（CEO），但是今年当公司因为比特币价格暴跌而陷入裁员和资金枯竭困境之际，二人同时辞去了这一职务，改由王海超接任。

周二出现的始料不及的内部备忘录势必引发人们对这家比特币矿机生产商的各种疑虑。根据先前的彭博报道，该公司曾经寻求通过香港上市筹集多达30亿美元（40.9亿美元）的资金，但是计划最终未能如愿。

彭博在报道中评论称，命运随着比特币价格涨跌而潮起潮落的比特大陆，眼下依然面临着中国国内监管的各种不确定性。该公司在去年一轮私募融资中估值约为150亿美元，据称它早在竞争对手嘉楠耘智向SEC提出上市申请之前即已考虑过在美国进行首次公开募股。

根据比特大陆之前的香港招股说明书，吴忌寒和詹克团分别持有公司21%和37%的股份。吴忌寒主管业务，对像比特币这样的数字货币极为热衷，詹克团则负责公司的芯片设计业务，并带来团队进入了人工智能芯片领域。

微信公众号“雷锋网”引述商业咨询公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的数据，按 2017 年收入计，比特大陆是全球最大的基于 ASIC 的加密货币矿机公司，占全球 74.5% 的市场份额，远高于排名第二和第三的嘉楠耘智的 6.2% 和亿邦科技 4.5% 的份额。