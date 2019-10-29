调查：未来五年中国为地产投资回报最高市场

亚洲非上市房地产投资协会（ANREV）周二（29日）发布的调查显示，大多数的房地产专业人士认为，与其他主要投资目的地相比，未来五年中国会是创造最高房地产投资总回报的市场，其次为英国、澳洲、美国和日本。

据路透社报道，ANREV本月在北京举行年会期间向与会者进行调查，52.9%的与会者相信未来五年中国提供的房地产投资总回报将最高，抛离第二位的英国（17.2%）。

该会议听取了来自业界的多名专家的意见，他们均认同中国有很多方面及机遇，因此不可能将其描述为一个单一的“中国市场”。在严峻的经营环境中，债券收益率处于负数区域，且利率预期将维持在较低水平，会上的讲者和与会代表均认为，房地产仍具吸引力，但中国需要采取“重点”行业或城市的发展取向。

此外，有一半参与的全球基金经理、投资者及其他房地产专业人士相信，物流物业将为未来12个月中国最佳的房地产资产投资类别，比例远远抛离其他房地产类别。只有25%的与会代表认为写字楼最吸引，而认为长租公寓吸引的比例为12.5%，至于认为住宅及零售物业吸引的，均只占6.2%。

中美贸易战仍然是投资者最关心的风险因素，调查指出，有65.4%的与会者认为中美贸易战是他们于2020年所面对最主要地缘政治风险，然后为中东紧张局势（29%）及英国脱欧（5.6%）。展望未来，地产业界指全球贸易紧张（62%）、美中科技竞赛（18.2%）及中东局势（6.6%）是未来三年他们最关注的全球风险。

此外，41.7%受访者将中国经济增长放缓视为目前影响中国房地产市场的最大问题，高于担心中美贸易战20.8%的比例。其他关注的问题还包括土地和资产价格上涨，但投资回报率下降（12.5%）、资金短缺（8.3%）、合格人力资源短缺（8.3%）和潜在的地缘政治冲突（8.3%）。