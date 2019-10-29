敦煌干涸近300年 “哈拉奇”水域重现

中国甘肃敦煌“哈拉奇”水域在干涸消失近300年后重新出现的消息引发网友关注。

据《北京青年报》报道，该报记者28日从敦煌西湖国家级自然保护区管理局了解到，该湖泊是“倒流河”疏勒河的终端湖，之所以能在干涸近300年后重新出现，得益于疏勒河及党河河道恢复与归束工程的完工投用。

实际上，从2017年开始“哈拉奇”就开始逐渐恢复，今年雨水充足，所以水面也比较大，达到了五平方公里。“哈拉奇”的重获生机，对于阻止库姆塔格沙漠的东侵，保护敦煌绿洲和敦煌文化具有深远的意义。

“哈拉奇”水域的俯瞰图。（互联网视频截图）

敦煌西湖国家级自然保护区管理局科研科科长孙志成介绍，史料记载，这里曾经的湿地面积约1000平方公里以上，水域面积约200平方公里，“但是随着环境的变迁，疏勒河发生了部分的退缩、断流，‘哈拉奇’在清代的时候也干涸了，渐渐被东进的库姆塔格沙漠包围，附近的人都叫这里‘北枯沟’”。

孙志成介绍，现在“哈拉奇”的重获生机，“哈拉奇”附近的野生动植物也开始焕发了生机。野骆驼们再次出现在“哈拉奇”，研究人员不完全统计到的鸟类也有20种左右。

中国国务院2011年6月批复，总投资47.22亿元（人民币，9.11亿新币）的《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划》启动实施。在该规划支持下，酒泉及敦煌地区相继实施灌区节水改造、河道恢复与归束、党河流域水资源监测调度、月牙泉恢复补水、水土保持生态建设等工程。