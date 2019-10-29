20岁女子被男子拖拽后跳楼 云南警方经复核不予立案

中国云南曲靖20岁女子跳楼，警方不予立案一事备受媒体关注。曲靖市公安局29日在官博发布通报，经过复核，决定维持不予立案。

据云南省曲靖市公安局官方微博“曲靖警方发布”29日发布的消息，当地警方9月29日收到接到跳楼女子父亲提出的复核申请，随后走访相关当事人，调取宾馆及周边的全部视频资料进行审查。

曲靖市公安局就是否有犯罪事实及刑法关于犯罪的构成要件进行全面审查，认为：在宾馆楼梯间对跳楼女子李某池实施劝说、推拉行为的朱某彬和吕某的行为，目的是劝说李某池到房间与其男友朱某敏和好，没有实施犯罪的目的和主观故意，不属于刑法上的不法行为。

在房间内，朱某敏对李某池责骂、打耳光及朱某彬等人的行为与李某池跳楼致伤的结果没有刑法上的直接、必然因果关系。

警方根据刑法罪刑法定原则，以及刑事诉讼法等关于刑事立案的规定，对不予立案的决定予以维持。

据《北京青年报》此前报道，一篇名为《曲靖沾益某宾馆，一女孩从4楼窗台跳下……》的文章在网上引发关注。该文章称，一名女孩8月14日7时许，从沾益某宾馆四楼跳下，全身20余处损伤。

当事女孩姐姐李女士10月23日对北京青年报记者说，女孩跳楼前曾被两名男子拖拽上楼，并被其中一人抢走手机，女孩曾试图用玻璃片自残的方式威胁其男友让她拿手机离开未果，随后从四楼跳下，现仍在医院接受治疗，但已经半瘫痪，大小便失禁。

李女士认为，其妹妹跳楼前受到非法拘禁，无法拿手机离开，且被其男友辱骂、殴打，这种情况下心理压力很大，才做出跳楼的举动。

对于警方28日的复核结果，李女士表示，还是不服，将会向检察院反映，要求当地检察院介入，监督警方。