崔天凯：中美关系一定能风雨无阻向前发展

中国驻美大使崔天凯在休斯敦出席乔治·布什美中关系基金会举办的“美中关系四十周年”研讨会演讲时表示，中美关系正被建交以来罕见的乌云所笼罩，但相信在两国各界有识之士努力下，中美关系一定能够风雨无阻、健康稳定向前发展。

据中国驻美大使馆网站消息，当地时间10月28日，崔天凯发表主旨演讲时表示，中美建交40年来，两国关系取得历史性发展。但今天中美关系正被建交以来罕见的乌云所笼罩。他说，这敲响警钟，“提出一个根本性问题：美国是否准备同中国这样一个文化和政治制度不同的大国和平共处、共同发展? 对于更多快速发展的新兴大国，美国又会做出什么战略抉择？”

崔天凯在演讲中也提到，在事关台、港、新疆等中国主权和领土完整的问题上，总有人试图挑战中方的底线，他重申中国绝不会在国家的核心利益上退让，分裂中国的图谋绝不会得逞。

崔天凯希望美国对华政策能够基于现实，保持理性，而要被偏执和误判引入歧途。他说，中美关系站在新的十字路口，两国关系的未来取决于今天作出的选择。中美贸易谈判不久前取得实质性进展。希望两国在平等和相互尊重基础上继续谈判对话，达成互利共赢的结果。中美合作可以办成大事，失去中美合作，则可能一事无成。

崔天凯表示，相信在基金会和中美两国各界有识之士共同努力下，中美关系一定能够风雨无阻、健康稳定向前发展。布什美中关系基金会，作为美国首个以前总统命名、促进美中关系的团体，已经成为中美之间友谊与合作的重要桥梁。