中国军机通报飞行计划后进入韩国防识区

一架中国军机昨天（29日）事先通报飞行路径和目的后飞入韩国防空识别区（KADIZ），韩军出动战机伴飞。这是今年中国军机第25次飞临韩国防识区，也是首次向韩通报飞行计划。

据韩联社报道，当天上午8点57分，这架中国战机从济州岛西部飞入韩国防识区，9点31分从离于岛东部飞离，中午12点25分以相同路径飞入，下午1点8分飞离，当天在韩国防识区共停留77分钟。离于岛附近上空是韩国防识区与中国防识区（CADIZ）重叠区域，中国军机当天也进入了这个重叠区域。

韩军有关人士表示，韩军从中国军机飞入韩国防识区之前开始就对其进行追踪监视，中方通过两国直通电话通报了飞行信息，通话内容不便透露。

此次中方事先通报飞行信息的做法与以往形成鲜明对比，韩军认为这可能与本月韩中时隔5年在北京重启国防战略对话有关。韩国副防长朴宰民和中国中央军委联合参谋部副参谋长邵元明21日在北京举行第五届韩中国防战略对话，双方就韩半岛等地区安全局势和两国共同关切的问题进行讨论，并共进午餐。

双方在会上商定增设海空军之间的直通电话，不断推进灾难救援合作，进一步提升两国国防交流合作高度。韩国第一中央防空控制中心（MCRC）与中国北部战区之间已经开通直通电话。双方正在商议开通第二中央防空控制中心与中国东部战区之间的直通电话。



