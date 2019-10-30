美参议院通过“台北法案 ” 支持台湾维系邦交

美国联邦参议院29日一致同意通过“台北法案 ”，该法案要求美国行政部门采取积极行动支持台湾强化与印太地区及全球各国的正式外交关系与非正式伙伴关系。

据中时电子报报道，此外，众院外委会也将在30日就众院版本“台北法案 ”进行表决；一待众院院会通过后，将透过参众两院协商最后共同版本，再经参众两院各自通过后，即可送白宫由美国总统特朗普签署后生效成为法律。

参议院版本的“台北法案 ”还指出，为支持台湾与美国密切的经济、政治与安全关系，美国总统应常态性提供符合台湾需求的防御物资，以因应来自大陆现在及未来可能的威胁，包括支持台湾发展与整合具机动性、耐存活性，且具成本效益的不对称战力。

法案指出，依据“台湾旅行法”，鼓励美国高阶官员访台，同时求美国政策应以适当方式支持台湾在所有不以国家为会员资格且美国已参与的国际组织具有会员身份，以及台湾在其他适当国际组织取得观察员身份。法案也建议，美国总统或总统代表在包括领袖峰会及“美中全面经济对话”等任何美国与中国大陆的双边互动场合，表达支持台湾成为国际组织会员或观察员。

在经贸关系方面，法案建议美国应与台湾进行双边贸易谈判，以达成对双方经济有益并保护美国工人，且有益美国出口商的自由贸易协定为目标。



