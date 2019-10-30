中国首办边界合作研讨会 邀14国代表谈边界

中国邀请14国代表参加边界合作国际研讨会，中国外交部副部长罗照辉在会上提到，中国已经和14个陆上邻国中的12个划定边界，仅剩两个国家未划定边界。

据《环球时报》报道，由中国外交部边界与海洋事务司和北京师范大学联合主办的首届国际边界合作研讨会10月29日至30日在北京举行。这是中国首次举办边界合作国际研讨会，来自14个邻国及周边国家的边界主管部门官员、代表、驻华大使及专家学者参加了此次会议。

罗照辉在开幕致辞时将中国解决边界问题的历史划分为五个时期，分别是上世纪50年代的划界筹备期、上世纪50年代末到60年代的第一个划界高峰期、上世纪60年代到80年代的争端多发期、80年代末冷战结束后的第二个划界高峰期，以及现在的管理合作与维权维稳期。

报道称，中国陆地边界线总长约2.2万公里，同14个邻国陆地接壤。中华人民共和国成立后，以和平谈判的方式与14个陆地邻国中的12个解决了边界问题，划定的边界约占陆地边界线总长度的90%。

罗照辉提到，中国已经和14个陆上邻国中的12个划定边界，还未与中国划定边界的是印度和不丹。中印、中不都同意维护边境地区的和平与安宁，还建立了中印边界问题特别代表会晤机制和中不外长级边界谈判机制，致力于解决边界问题。

俄罗斯集体安全条约组织秘书处政治合作局顾问马雷舍夫在发言中谈到，中俄边境由于地貌复杂，所以在划界时，就要考虑特殊的地理特征，找到创新性的解决方案。“我们知道像乌苏里江、额尔古纳河，都是可以划界的河流，所以在划界时涉及一些小的岛屿，包括已经越境建设的建筑，就要考虑如何通过区域互换，实现灵活的解决方案。”

不丹国家土地委员会国际边界事务秘书长雷多·唐比则提到，虽然不丹和中国目前还有约470公里长的边界尚未划定，但两国关系非常友好。自1984年边界谈判开始以来，中国一直在积极与不丹开展对话，展现出高度的耐心和理解，通过多轮谈判，两国逐渐缩小了分歧。他说，两国目前的边界谈判包含两个层级，分别是专家组会议及部长级会谈。“尽管未来我们仍然需要更多时间，但是不丹与中国的边界会谈正在取得稳步进展，我们相信未来在谈判完成后，能进一步加强不丹与中国历史悠久的友好关系。”