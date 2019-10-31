中国前三季度累计新增减税降费1.78万亿

中国国家税务总局周三举行新闻发布会，发布减税降费统计核算情况。数据显示，前三季度，全国累计新增减税降费1.78万亿元人民币；其中，新增减税1.5万亿元，新增社保费降费2,725亿元。

据路透社报道，中国国家税务总局减税办常务副主任、收入规划核算司司长蔡自力表示，从主要减税政策来看，前三季度，增值税改革新增减税7,035亿元，小微企业普惠性政策新增减税1,827亿元，个人所得税两步改革叠加新增减税4,426亿元。

“今年实施更大规模减税降费政策对税收收入的减收影响较为明显。”蔡自力介绍，前三季度全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）112,658亿元，增长0.3%，增幅比去年同期回落12.9个百分点。

数据显示，前三季度，各行业门类税负水平，同比均实现不同程度的下降。具体来看，制造业新增减税4,738亿元，占新增减税总额的31.36%，行业税负同比下降1.08个百分点。批发零售业新增减税3,258亿元，占新增减税总额的21.56%，行业税负同比下降3.27个百分点。

建筑业，交通运输、仓储和邮政业共新增减税1,179亿元，占新增减税总额的7.8%，这两个行业税负同比分别下降0.63和0.35个百分点。

中国今年设定的减费降税目标为2万亿元，中国财长刘昆此前曾提到，预计全年减税降费规模会超过2万亿元，预计仅此就拉动GDP增长1个百分点。