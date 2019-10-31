美官员：在一些高科技领域 中国已与美国并驾齐驱

美国国防部创新实验小组主任布朗（Michael Brown）星期二（29日）在华盛顿智库战略与研究中心一场有关如何管控对中国的技术转让研讨会上说，中国在超高音速和人脸识别等高科技领域已经超越了美国。

据美国之音报道，布朗说：“我们不需要想象，因为中国在一些科技领域已经在领先了。包括超高音速，在这个领域，美国在扮演赶超者的角色。在人工智能领域，在人脸识别方面，中国已经领先。在量子科学方面，中国在2016年发射了自己的第一个量子通讯卫星， 墨子。5G, 看看华为的一些动作。基因工程方面，因为美中之间没有数据互享，也因为我们使用中国的基因测序设备，他们比我们拥有更多美国人口的基因测序资料。在太空领域方面，中国去年向太空发生了更多的卫星。”

美国之音还引述布朗不久前在接受《华尔街日报》的访问时列出一份更为具体的中国超越美国的领域的名单。其中包括5G、 移动通讯、加密货币、电子商务、锂离子电池、电动汽车、人脸识别、基因数据、高铁、 超高音速、无人机、移动设备制造、量子通讯、太阳能、钍反应堆以及风能。他说，这还不是完全的名单。

布朗认为，未来中美竞争的根本就是科技的竞争。他认为，美国应该采取“两手抓”的战略来保持美国在科技上的优势，第一，限制中国获得美国的技术。包括加强美国外国投资委员会的管理进程，改善出口管制等。

第二手战略是美国应该加大对科技研发的投入，扩大科技教育。 美国目前只将自己GDP的0.7%投入研发。

布朗还提到，中国学科技专业的学生是美国的10倍，美国大学里25%的理工科学生来自中国。

去年，美国国会通过了一项法律，要求对新兴技术采取新的管控措施。近一年来，美国商务部下属的工业和安全局（Bureau of Industry and Security）一直在努力弄清，共享哪些新兴技术会对美国安全构成威胁。到目前为止，政府内部对这些领域还没有达成共识。