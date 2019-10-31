姆努钦：400至500亿美元对华农产品年销售目标无法一蹴而就

美国财政部长姆努钦30日称，中国采购美国农产品的规模需要一段时间才能“扩大”到每年400至500亿美元（680.35亿新币）的目标。至于亚太经济合作组织(APEC)峰会的临时取消，姆努钦认为，他和莱特希泽不会前往北京，因为中美之间的电话磋商一直富有成效。

据路透社报道，姆努钦在利雅得参加未来投资倡议会议间隙受访时称，400至500亿美元的目标“不是个小数目”，但是基于双方围绕中国做出的农产品采购承诺进行的“非常具体的讨论”。

姆努钦说，“这是建立在一个自下而上的基础上的，考虑到了我们的供应能力，和他们的需求”，“这是一个为期一年的目标，但显然需要一段时间才能达到。”

400至500亿美元的目标是美国2017年对华农产品出口规模的两倍，当时对华出口还没有受到中美贸易战影响。

一些了解谈判情况的人士认为，预计在第一阶段贸易协议中，首先只是将中国对美国的农产品采购恢复到贸易战前的水平。

近几周，中国增加了美国大豆和猪肉的采购，但仍远低于之前的水平，中国的大豆进口目前主要来自巴西和阿根廷。

对于贸易磋商的进度，姆努钦介绍，中美两国谈判代表正在努力争取就一份协议文本达成一致，以便美国总统特朗普和中国国家主席习近平在未来几周后签署。

至于在智利圣地亚哥举行的亚太经济合作组织(APEC)峰会临时取消，姆努钦称，预计他和美国贸易代表莱特希泽不会再次前往北京来敲定协议文本，因为双方的电话沟通一直是富有成效的，而且还将继续下去。

一位美国财政部官员在姆努钦接受采访后称，“我们刚刚才看到消息，正在考虑各种选择。”

对于贸易磋商的细节和中美贸易关税问题，姆努钦透露，目前尚未就如何处理原定于12月15日生效的对中国输美商品加征关税的计划向特朗普提出建议。

姆努钦还表示，他对中国商务部副部长王受文周二（29日）的讲话表示“赞赏”。王受文当时称，中国将取消对金融服务和许多其他领域的外国投资限制。

王受文还称，中国将“不会强制或变相强制”外国投资者和公司向中国公司转让技术。

姆努钦表示，“他的讲话让我们感到鼓舞，这与我们的协议是一致的”，“我们就强制技术转让问题进行了大量的磋商，我们赞赏这些讲话。”