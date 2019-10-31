消息人士：朝鲜乐团12月访华纪念朝中建交70周年

来自中国北京的消息人士今天（31日）透露，朝鲜牡丹峰乐团将于12月在中国举行演出，纪念朝中建交70周年。

据韩联社引述消息人士称，牡丹峰乐团应中国国际文化传播中心邀请，将于12月3日在北京五棵松凯迪拉克中心举行公开演出，并从5日起相继在上海、武汉、重庆、成都、广州、深圳、珠海、娄底、长沙等地表演。

报道称，主办方在宣传小册子中提到，中国国家主席习近平和国务院总理李克强可能到现场观看演出，暗示此次演出将为朝中建交70周年纪念活动画上句号。

这是牡丹峰乐团时隔四年再次访华，也是朝鲜著名乐团第一次在中国全境举行巡回演出。分析认为，朝鲜派出乐团可能意在赚取外汇，同时宣传朝中建交70周年的意义。

报道称，牡丹峰乐团访华之所以更受关注，是因为该乐团和中国的瓜葛。牡丹峰乐团2015年12月为演出而访华，不过在开演前，朝中双方就表演内容出现分歧，朝鲜艺术团突然取消日程返回朝鲜。

之后，由于朝鲜多次进行核导试验，朝中关系趋冷，文化交流也随之停摆。不过，朝鲜国务委员会委员长金正恩去年闪电访华，双方的战略伙伴关系也得到加强。

金正恩今年1月第四次访华后，劳动党中央委员会副委员长李洙墉和三池渊管弦乐团团长玄松月率领的朝鲜艺术团在北京进行演出，习近平到场观看。由此看来，两国关系迎来破冰。

有分析认为，朝中领导班子欲促成牡丹峰乐团在华演出，对内外展现朝中友好关系。

金正恩也在今年1月于朝鲜友好艺术团赴京演出前访华会晤习近平。有分析人士认为，金正恩这次也有可能在牡丹峰乐团访华之际对中国进行访问。

报道也引述消息人士称，当前朝美关系僵持不下，朝鲜可能希望加强与中国的关系，从这一点来看，金正恩年内访华的可能性依然存在。