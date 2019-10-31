港自由党荣誉主席田北俊：林郑应干脆下台

在修订《逃犯条例》风波中多次高调表态的香港建制派自由党荣誉主席田北俊说，特首林郑月娥公布的最新《施政报告》部分细节原属不俗，不过民望评分却创下历届特首新低，显示林郑已失去社会信任，加上她已无力回应和答允独立调查及双普选两大诉求，直言她应干干脆脆辞职下台。

田北俊在香港01今天（31日）刊登的专访中说，经过数个月的社会动乱，香港饮食、零售、旅游、酒店等行业已做得好辛苦，当中不少行业靠圣诞、农历新年等旺季维持全年开支。

英国《金融时报》早前引述消息人士报道，北京计划在明年3月前任命临时香港特首，接替林郑月娥。中国外交部随后直斥有关报道是别有用心的政治谣言。

田北俊说，如果香港明年3月才换特首，意味这些行业需再挨四个月，香港经济环境变得更恶劣，并称对于香港这场乱局，他觉得今天或11月换特首，绝对好过再挨多四个月。

田北俊也谈到黎巴嫩和智利示威，称经济问题是这些国家爆发反政府运动的主因，不过香港工商发展蓬勃、失业率只有3%，每年库房录大量盈余，并称一个政府在财政健全的情况下，的确没有管不住任何一个地方的理由。

至于为何香港出现会前所未见的政治乱局，田北俊认为，香港欠缺民主制度是​​其中的原因之一。他说，黎巴嫩的经济发展虽然落后，不过因当地有民主的选举制度，使总统也要率领内阁问责下台。

反观香港的情况，田北俊认为，香港人正因无法透过一人一票选特首，所以港人对特首和主要官员的期望更高。不过，修例乱局持续至今，仍没有任何一名官员下台。田北俊认为，这关乎能否体现问责制的问题。