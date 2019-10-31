【图集】中国解放军单兵外骨骼系统曝光

由中国陆军装备部举办、陆军研究院某研究所承办的“超能勇士—2019”单兵外骨骼系统挑战赛10月23日至27日在北京举行。

据中国解放军陆军新闻官方发布平台“陆军新闻”报道，挑战赛经过北京、深圳、西安三个方向分区路演，中国国内从事相关研究的科研机构、院校、企业等近百支队伍参赛。

装备着外骨骼系统的士兵正在爬墙。（微信公众号“陆军新闻”）

此次比赛是在总结“助力无限2015”首届外骨骼助力装备挑战赛的基础上，举办的新一届赛事。围绕外骨骼系统在单兵负重、机动、生存、防护方面的能力需求，设置了轻装机动、负重行军、物资搬运、弹药装填等七个比赛项目，还安排了防护集成、嵌入融合、意图感知、单兵飞行等五个创新演示类样机展示，比赛内容和科目设置更加完善科学。

士兵们正在参与物资搬运比赛项目。（微信公众号“陆军新闻”）

一名装备着外骨骼系统的士兵正在攀爬绳索。（微信公众号“陆军新闻”）

装备着外骨骼系统的士兵正在参加比赛项目。（微信公众号“陆军新闻”）

中国陆军装备部领导介绍，通过比赛优选先进技术，服务后续技术预研，将有力推进单兵外骨骼装备技术的军事应用和创新发展，为提升中国军队单兵综合作战能力打下基础。

图为装备着外骨骼系统的士兵。（微信公众号“陆军新闻”）

陆军新闻介绍，未来战场，打造“力大无穷、疾步如飞、刀枪不入、持续作战”的钢铁战士，日益成为强国陆军的研究方向。单兵外骨骼系统是一种贴合人体结构特征，可穿戴于单兵体外的伴随式智能系统，既能够提高单兵的机动、负载、防护、生存等综合作战能力，又能有机集成侦察、通信、火力等各类单兵装备，具有穿戴舒适性、高度随动性和智能自适应等特点，是单兵装备发展的新领域。