中国408家房企破产 银行“涉房”违规贷款罚款过亿

中国房企融资陷四面楚歌。中国媒体分析报道，地产企业的马太效应会越来越明显，中小房企未来的资金链面临考验。

据21世纪经济报道，中国人民法院网站发布消息，截至10月27日，宣告破产的房企已经增加到408家。

这种趋势进入9月之后更加明显，房企“补血”力度加大。

克尔瑞地产研究发布报告，有95家房企的融资总额为1124.48亿元（人民币，下同，217.26亿新币），环比上升45.3%，同比上升17.2%。

与此同时，监管对于违规涉房贷款不断压缩，有消息称某省联社要求严格落实房地产调控政策，房地产贷款占比高于20%的农商行，不得以任何方式新增房地产贷款。

据21世纪经济报道不完全统计，中国银行业监督管理委员会系统自2018以来，已经因违规涉房对银行开出过亿金额罚单。中信银行8月9日因违规发放房地产开发贷款等13项违法违规行为被合计罚没2223.7万元（人民币，下同，429.64万新币）。

融资成本也再上台阶，今年前三季度，房企债券类融资成本6.88%，较2018年全年上升了0.67%。据不完全统计，今年至少有三只债券的发债利率已经达到或超过15%。

中国房地产调控政策9月依然密集发布，中原地产研究中心统计数据显示，2019年前九个月合计的415次房地产调控，平均每个工作日有两次以上的房地产调控，刷新了历史纪录。

中国人民银行10月15日发布了今年前三季度金融统计数据报告和9月社会融资规模存量统计数据报告显示，房地产领域贷款增速则连续14个月回落。前三季度，新增人民币房地产贷款4.6万亿元，占同期人民币新增贷款量的33.7%，与去年全年水平相比低6.2%，降至24.1%。

央行办公厅主任周学东认为，现在从全国来看，占比降至24.1%，是相对比较合理的水平。根据多年观察，25%左右的占比是比较合理的。过去几年多数情况下，这一数据都在30%以上。”