河南伊川农商行储户集中提款 官方提醒勿信谣言

中国河南伊川农村商业银行29日出现储户集中办理业务的事件。网传排队票单显示，该用户需等待419人方可办理业务。伊川农商行随后发公告，提醒广大储户不要听信谣言盲目支取存款。通告还警告，擅自编造、传播金融系统的不实言论，必将受到法律严惩。

据澎湃新闻报道，伊川农商行微信公众号29日发布一份盖有伊川县委、县政府公章的通告，确认各营业网点出现储户集中办理业务情况，提醒储户不要听信谣言盲目支取存款，，避免个人切身利益受到损失，共同维护好该县金融和社会秩序稳定。

公告还警告，擅自编造、传播金融系统的不实言论，是严重扰乱金融秩序、危害经济金融安全乃至社会稳定的行为，必将依法受到法律严惩。

一位接近伊川农商行人士透露，伊川农商行近期更换了一把手，该行董事长康凤利按规定该退出实职了。但有些被康凤利得罪过的人一听说他被免职了，巴不得出事，胡乱传消息。

公开信息显示，伊川农商行党委书记、董事长康凤利拥有中国人民大学商学院MBA研究生，香港公开大学工商硕士，清华大学-澳大利亚国立大学管理硕士学位，北京师范大学-菲律宾国立大学工商管理博士学位。2004年6月，时年39岁的康凤利出任伊川农信联社理事长。

河南伊川农村商业银行股份有限公司2009年10月28日开业，是河南省开业的首家农商银行，前身为伊川农信联社，总部位于洛阳市伊川县滨河新区。