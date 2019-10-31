马云：扩大进口是走向富强标志

中国国际进口博览会开幕前夕，马云接受了中国央视专访，对中国的开放和贸易表达了自己的看法。

据央视新闻报道，马云称，在去年的进博会，他听到中国国家主席习近平至少三次讲到强化中国的进口，对此感到非常兴奋。

马云认为，发展中国家和发达国家最大的区别是，发展中国家不断想办法卖货，而发达国家不断想办法进口。强化进口，意味着中国正在走向富强。

在马云看来，中国制造业的发展，是因为中国加入世界贸易组织（WTO）之后，大批外国先进制造业进入，冲击了国内一些粗制滥造的产业；同时中国很多企业的学习能力非常强，看到好的以后，知道了差距。

马云认为，这次进口博览会，对中国国内的制造业也会是一个巨大的冲击和鞭策。

马云还认为，中国的消费根本还没有开始被挖掘，远远不能匹配国家应该有的能力。中国的内需潜力之大，在全世界找不到第二个。

谈到“开放”，马云认为，开放不是逼迫别人开放，更不是别人逼迫中国开放。而是自己真正从心里认同，需要向世界学习，需要跟世界接轨，这样的中国会赢得更多的尊重。而进博会有助于中国赢得尊重。

关于贸易，马云称，贸易不是买对方的东西，而是买对方的文化。贸易本身是互相尊重，不喜欢对方的文化和创造性，不可能买他的东西。

马云还认为，近些年，中国扛起了自由贸易的大旗。以前是西方国家高举自由贸易大旗，现在越来越多国家实行贸易保护政策。中国真正开放自己的市场，既能让14亿人享受美好生活，同时14亿人口创造的巨大需求，能够对世界经济起到巨大的作用。