中国国防部：坚决反对美方在亚太部署陆基中导

中国国防部10月31日下午举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。

据中国国防部官网报道，有记者提出两个问题，第一个问题是关于北京香山论坛的，俄罗斯防长绍伊古在香山论坛发表演讲时称，美国退出《中导条约》的真正原因是美在谋划遏制俄罗斯、中国的威慑力。请问中国是否认同这一说法？第二个问题，据报道，美国正筹划在亚太地区部署中程导弹。请发言人介绍中国对美国在亚太地区部署中导的立场？

吴谦回应称，美国退出中导条约是其奉行单边主义、推卸国际责任的又一表现，将对全球战略平衡与稳定、地区和平与安全、国际军控体系产生直接的消极影响。美国退约的真实目的是自我松绑，谋求单方面的军事优势，对此中国坚决反对。

他表示，中国坚决反对美国在亚太部署陆基中导。如美一意孤行，将严重损害地区国家安全利益，危害地区和平稳定，中国绝不会听之任之。希望有关国家本着负责任的态度，慎重行事，避免采取错误举动。

还有记者提问，美国副总统彭斯10月24日在威尔逊中心就美对华政策发表讲话，继续指称中国为美首要战略竞争对手，并在南中国海、“一带一路”建设等问题上批评中国。同时，有媒体观察到彭斯讲话中亦表达了美中不应脱钩的意愿，调门较去年有所缓和。请问对此有何评论？

吴谦回应称，对于彭斯在讲话中对中国的无端指责与污蔑，中国表示坚决反对。

他回答称，当前的南中国海局势总体趋稳向好，中国为此做了大量卓有成效的工作。反观美方，频繁在南中国海挑事儿，推动南中国海“军事化”。可以说，美国不愿看到南中国海风平浪静，这已是司马昭之心，路人皆知。

关于“一带一路”倡议，吴谦重申，这是一个经济合作倡议，并没有地缘战略和军事意图，奉劝美方摘下有色眼镜，停止编造谎言。

吴谦还表示，关于中美保持沟通接触，这不仅符合两国的利益，也是国际社会的共同期待。世界是个地球村，各国是个命运共同体，这是不可阻挡的时代潮流，也是人类社会发展进步的大势。正如孙中山先生所讲到的，世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。