三季GDP预估跌2.9％ 香港经济陷入技术性衰退

香港官方预估数据显示，当地第三季生产总值（GDP）较上年同期实质下降2.9％。港府指出，香港经济陷入技术性衰退。

香港政府统计处今天（31日）公布的数据也显示，今年第二季则上升0.4%，并称当地生产总值下跌是由于内部及对外需求均表现疲弱所致。

至于经季节性调整而作相连季度比较的香港生产总值，在2019年第三季较第二季实质下跌3.2%。

港府发言人说，此次跌幅是自2009年环球经济大衰退以来首次录得季度按年跌幅，也远逊于第一季的0.6%和第二季的0.4%轻微增长。

发言人也指出，香港经济首三季合计按年收缩0.7%。经季节性调整后按季比较，实质当地生产总值继上一季下跌0.5%后，在第三季的跌幅扩大至3.2%，显示香港经济已步入技术性衰退。

发言人解释，随着环球制造业和贸易活动进一步放慢，第三季香港整体货物出口跌幅扩大。当地社会事件让访港旅游业受到重创，服务输出录得自2003年第二季以来最大的按年跌幅。内部需求明显转差，经济下滑削弱消费情绪，连串大型示威活动对零售、饮食和其他消费相关行业造成重大干扰，私人消费开支按年下跌，为超过十年以来首次。经济信心低迷，整体投资开支的跌势加剧。

展望未来，港府发言人认为，由于环球经济增长短期内料会维持偏软，香港出口难望有明显改善，加上当地社会事件的冲击未见有减退迹象，将继续影响私人消费和投资情绪，今年余下时间香港经济仍会面对显著的下行压力。近几个月所有企业调查均显示，当地营商气氛变得非常悲观。考虑到今年首三季合计经济按年收缩0.7%，以及经济表现短期内难有起色，2019年全年经济很可能会呈现负增长。

发言人也公布，2019年第三季当地生产总值的修订数字和更详细的统计数字，以及2019年全年生产总值的修订预测，将会在今年11月15日公布。

另据香港01报道，财政司司长陈茂波早前在网志撰文预告，第三季经济按季计会出现负增长，并称香港风急雨骤，要达成政府全年经济增长达0%至1%的预测，存在极大难度。

特首林郑月娥也说，香港今年全年出现经济负增长的机会很大，事态非常严峻，会密切监察经济下行情况，适时推出纾缓措施。