监测学生是否走神的头环走进浙江一小学引发争议

继智能校服、人脸识别进入校园后，一款可监测学生上课是否走神的头环也在中国浙江金华一小学投入使用，并引发持续关注。

据界面新闻报道，这款由浙江强脑科技有限公司（BrainCo）推出的，名为赋思头环的脑机接口设备出现在浙江省金华市孝顺镇中心小学的课堂上。这个头环可监测学生上课的专注度，头环会给孩子的注意力打分，产生的数据会实时上传到老师的手机里，再由老师把“得分”发给家长。

孝顺镇中心小学教导处的工作人员介绍，“这款头环我们有一个实验班在用...已经使用了一年。”

对于舆论对监测学生上课的争议，工作人员表示，“学校开设这个班，家长和学生都没有反对意见，学生也没有身体不适。”

工作人员表示，“老师们也只是把这个当作一个辅助工具，并不是出于监控的目的。”

头环的技术提供方强脑科技（BrainCo）31日发布关于社会对于强脑科技产品在学校测试使用情况说明称，“赋思头环是一款用神经反馈训练的原理，训练学生提升专注力的仪器，并非用来监控学生的产品。”

强脑科技创始人韩璧丞31日接受访问时介绍，曾对北京市第五十六中学进行专注力与学习能力提升训练项目测试，结果显示：实验班一班在经过两个月的专注力训练后，班级成绩进一步得到提升，与对照班相比，拉大了两个班之间的平均分差。

对于头环使用后是否会带来副作用的疑问，韩璧丞回应称，赋思头环的硬件是一个脑电信号的采集器，不会对人有任何主动的刺激，跟佩戴发卡、手环是一样的，不会产生副作用。

记者问还到，学生佩戴头环之后感觉被监控了，他们是否会感觉失去了自由，对学习感到恐惧？

韩璧丞回应称，数据反映的是一个真实客观的值。每个人应该更好地了解自己，才能不断改善提升自己。真实的数据不应该让人感到恐惧，而是更好认识自我的开始。