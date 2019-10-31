浙江金东教育局回应小学生戴“监控头环”：已责令学校停用

有消息称中国浙江省金华市金东区孝顺镇中心小学引进一款名为“赋思头环”的设备，上课时让学生佩戴，用于监测孩子注意力情况，并将相关数据发送给家长，一时引发争议。金东区教育局回应称，已经责令学校暂停使用，并让全区学校进行自查。

据《新京报》报道，该媒体记者31日就此事联系了金华市金东区教育局，一位工作人员向负责领导了解情况后回应称，该局已经了解并介入这次事件，对学校进行了调查。

他介绍，孝顺镇中心小学一名校友2018年9月向学校赠送了这款头环，属于“回馈母校，没有任何收费行为”。头环收集到的数据，只在学校内部使用，没有隐私外泄，也不会提供给家长。事件发生后，教育局已经责令学校暂停使用，并要求全区所有学校进行自查。

该款头环生产企业—浙江强脑科技有限公司相关负责人表示，这一产品不是监控工具，而是帮助学生训练与提升专注力，“学生是否专注，也不需要人来监测。”

该负责人表示，产品由公司一位董事捐赠给孝顺镇中心小学，共50台。“学生无须每天佩戴，而是一星期训练一两次、每次最多半小时。使用头环前，学生要上专门的训练课程，如神经反馈训练，通过观看飞驰的车辆来提高专注力等。进入课堂后，老师无法看到单个学生的数据，只能看到平均注意力，以此作为授课内容接受度的反馈。”