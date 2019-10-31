中共四中全会递补马正武、马伟明为中央委员 刘士余被处留党察看二年

中共第十九届中央委员会第四次全体会议（四中全会）公报出炉，人事看点值得关注。《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”对人事进行了梳理。

据新华社授权发布的公报，公报指出，全会审议并通过了中共中央纪律检查委员会关于刘士余同志严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予刘士余同志留党察看二年的处分。

根据《中国共产党章程》，对中央委员会和地方各级委员会的委员、候补委员，给以撤销党内职务、留党察看或开除党籍的处分，必须由本人所在的委员会全体会议三分之二以上的多数决定。

十九届四中全会公报还提到，全会按照党章规定，决定递补中央委员会候补委员马正武、马伟明同志为中央委员会委员。

据公开资料，马正武1963年1月生，1985年毕业于北京化工学院，他曾任中国诚通控股集团有限公司党委书记、董事长。

据“政知圈”介绍，中国诚通控股集团有限公司由中国国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。中国诚通2016年2月被确定为中央企业国有资本运营公司试点。

马正武2014年5月曾在《人民日报》撰文《践行党的群众路线 服务国资改革大局》。

他写道，“自2005年6月被国资委正式批准为国有资产经营公司首家试点企业以来，中国诚通已完成国资委交办的多个重大资产经营项目，成为中央企业布局结构调整和战略重组的重要平台，为服务国资国企改革发挥了关键作用。”

马正武2017年接受《中国经济周刊》采访时称，“这些年来，诚通一直扮演着先行先试马前卒的角色。实际上，国资委当时就在考虑国资国企的深化改革，如何把中央的困难企业、小企业的问题解决好，中央企业的辅业资产、不良资产如何处理掉，所以开展了资产经营公司试点，一试就是10年。小卒子一拱也拱了10年。”

中国诚通今年2月召开大会，国务院国资委有关负责人宣布了有关决定，称因马正武同志调任重要岗位工作，免去马正武同志相关职务。

马伟明1960年4月6日出生，汉族，中共党员，工学博士，教授，十八、十九届中央候补委员，中国科协副主席，中国人民解放军海军工程大学电力电子技术研究所所长。

中国科协官网介绍：马伟明长期致力于电气领域研究，带领团队在舰船综合电力、电磁发射和新能源接入技术等领域取得系列具有革命性意义的原创性成果。

41岁的马伟明2001年当选中国工程院最年轻的院士。

中共中央军委主席习近平2017年签署命令，授予马伟明“八一勋章”。命令中强调，“马伟明同志是心系强军、锐意创新的科研先锋”。