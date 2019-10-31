消息：中国怀疑能否与特朗普达成长期贸易协议

即使中美两国接近签署“第一阶段”协议，但知情人士称中国官员对能否与美国达成全面的长期贸易协议产生怀疑。

据彭博社31日报道，知情人士称，在最近几周与到访北京的人士和其他对话者的私人谈话中，中国官员已经警告，他们将不会在最棘手的问题上做出让步。他们仍然担心美国总统特朗普的冲动个性以及他可能撤出有限协议的风险。

在中共十九届四中全会召开之前的会议上，一些官员对未来的谈判能否产生有意义的结果寄予了较低的期望，除非美国愿意削减更多的关税。知情人士说，在一些场合，中国官员已敦促美国访客将这一信息传达回华盛顿。

熟悉中国立场的知情人士称，关税不必全部立即取消，但必须成为下一阶段贸易协议的一部分。知情人士称，作为第一阶段协议的一部分，中国还希望特朗普取消新一轮定于12月15日生效的进口关税，商品涉及美国消费者的最爱，例如智能手机和玩具等。

一位熟悉会谈的中国官员称，北京态度是开放的，并愿意在初期阶段之后继续进行谈判，但双方都认识到，就美国正在推动的深层结构改革达成协议将非常困难。

由于智利社会动荡，该国取消了11月16日至17日举行的亚太经合组织峰会。特朗普和中国国家主席习近平原有望在此次峰会上会晤，如今再遇障碍。

会议取消消息传出后，白宫发言人周三表示，美国政府仍致力于“在同一时间框架内完成与中国的历史性贸易协议的第一阶段”。