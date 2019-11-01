特朗普称美中很快宣布签贸易协议的新地点

美国总统特朗普周四（31日）表示，美中两国将很快宣布一个新地点，他和中国国家主席习近平将在那里签署“第一阶段”贸易协议。此前，智利取消了原定于11月中举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

据路透社报道，特朗普在推特上说：“中国和美国正在选择一个新的地点来签署第一阶段的贸易协定，”“新地点很快就会公布。习主席和特朗普总统将签署协议！”

特朗普没有透露新会议的具体时间，但白宫周三表示，预计将在“相同的时间框架内”敲定协议。

中国商务部周四在一份声明中表示，双边谈判将继续按计划进行，两国的贸易谈判牵头人将于周五通电话。

美国和中国的谈判代表一直在抓紧时间敲定“第一阶段”协议的文本，以便让特朗普和习近平下个月签署。这一进程因美国要求中国制定购买美国农产品的时间表而蒙上了阴影。

正在中东访问的美国财政部长努钦周三表示，美国与中国的讨论富有成效，敲定协议文本的工作仍在继续。中国商务部周四还表示，目前磋商工作进展顺利。

据一位熟悉美国想法的消息人士透露，白宫打算提供一些美国的地点，作为替代APEC峰会的选项。另一位知情人士称，阿拉斯加和夏威夷可能是中国可以接受的潜在选择。

据一位熟悉此事的中国贸易消息人士透露，中国也建议澳门作为可能的谈判地点。