深圳智能公厕要先扫码付费 用超时自动开门

深圳罗湖区淘金山绿道上月刚开通，却因设置了需经QR码支付才能如厕的智能公厕惹来争议。

据《星岛日报》报道，有市民反映，扫QR码收费的过程会耽误时间，带来不便，还有游客质疑收取2元（人民币，0.40元新币）的合理性。而最令大家不满的是，每个公厕每次限时使用20分钟，如果超时门会自动打开，非常尴尬。

据悉，淘金山绿道共有四个智能公厕。据公厕管理员透露，因为平时来游玩的市民都会经过此地，而离这里最近的免费公厕约为1公里，大家都会就近使用付费的公厕。谈及公厕收费的理由，管理员解释称，这几个厕所装修豪华，可以满足母婴以及残障人的需求，而且自动化设备齐：冲水智能、垃圾桶开合智能，还有冷气、紫外线防蚊虫等功能，“收费很正常”。

使用智能公厕时需要在厕所门前扫码支付2元，并限时使用20分钟，如果超时门会自动打开。管理员认为，对普通人来讲，20分钟足够他们如厕，所以基本不存在“人正在上厕所门开了”的情况。

对此，有网民抱怨称：“万一肚子不舒服还没解决完，门就开了不就曝光了？”还有人表示：“保洁需要钱，收费是可以理解的，但限时就尴尬了，难道遇到没解决完还要穿好裤子出来再扫一下QR码吗？”

此外，还有游客认为，扫QR码收费的过程会耽误时间，造成不便，也有人质疑收费2元的合理性。有前来散步的长者表示，他自己会操作扫QR码支付，但据他了解，与他同龄的不少长者多数不会操作。

另一位长者则认为，淘金山绿道是一个公园，属于公共娱乐场所，应该让市民免费使用公厕。“而且我今天出门没有带手机，万一有内急了该怎么办呢？”还有市民认为收费可以理解，但2元一次太贵。

对于种种投诉和不满，罗湖区城管局回应称，为缓解给游客造成的不便，该局将在淘金山翠荫驿站设置大巴车环保移动公厕，免费对外开放。深圳市城管局环卫处则表示，淘金山绿道的收费公厕由企业全程投资建设管理，收费的目的不在于消费，而在于提醒市民爱护公共产品，培养文明习惯。