四中全会：领导制度的六方面要求

中共中央宣传部今天（1日）上午10时举行中国共产党十九届四中全会新闻发布会，中央政策研究室分管日常工作的副主任江金权先介绍了四中全会关于坚持和完善党的领导制度体系部分的有关情况。

据观察者网报道，江金权说，党的十九届四中全会第一次系统描绘了中国特色社会主义制度的图谱，它由13个部分组成，其中，党的领导制度是国家的根本领导制度，它统领和贯穿其它12个方面的制度。这次全会着眼于健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，提出了六个方面的要求。

一是建立不忘初心、牢记使命的制度。坚守党的初心和使命是巩固党的领导地位的基础和前提。建立这方面的制度，就是要推动全党恪守党的性质宗旨、理想信念、奋斗目标，使共产党党永葆先进性纯洁性，永远得到人民的衷心拥护。

二是完善坚定维护党中央权威和集中统一领导的各项制度。坚定维护党中央权威和集中统一领导是党的领导的最高原则。完善这方面的制度，就是要推动全党增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，实现全党团结统一、行动一致。

三是健全党的全面领导制度。党的全面领导是对党“总揽全局、协调各方”领导地位的准确界定。健全这方面的制度，就是要把各方面力量协调起来，把各方面积极因素调动起来，增强合力，高效推进党和国家事业发展。

四是健全为人民执政、靠人民执政各项制度。为人民执政、靠人民执政是党的领导的根本目的和根本方式。健全这方面的制度，就是要坚持以人民为中心，紧紧依靠人民治国理政，巩固党执政的阶级基础和群众基础。

五是健全提高党的执政能力和领导水平制度。党的执政能力和领导水平决定治国理政成效。健全这方面的制度，就是要改进党的领导方式和执政方式，全面增强党的执政本领，不断提高党科学执政、民主执政、依法执政水平。

六是完善全面从严治党制度。打铁必须自身硬。全面从严治党是永葆党的先进性纯洁性、巩固党的领导地位的根本保证。完善这方面的制度，就是要不断推进党的自我革命，提高党解决自身问题的能力，使共产党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

江金权指出，这六个方面的制度是构成党的领导制度体系的基本要素，必须全面建设好、始终坚持好、不断完善和发展好。