四中全会：三项社会主义基本经济制度促进发展

中共中央宣传部今天（1日）上午10时举行中国共产党十九届四中全会新闻发布会，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀介绍四中全会关于坚持和完善社会主义基本经济制度的情况。

据观察者网报道，韩文秀表示，十九届四中全会的一大创新，是把按劳分配为主体，多种分配方式并存，社会主义市场经济体制上升为基本经济制度。这三项制度，都是社会主义基本经济制度，三者相互联系、相互支撑、相互促进。这一重大创新，标志着中国社会主义经济制度更加成熟、更加定型。

第一，要坚持“两个毫不动摇”，就是毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。要深化国有企业改革，完善中国特色现代企业制度，在市场竞争中增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优做大国有资本。要发展混合所有制经济。改革开放以来，非公有制经济发展不断地壮大，目前在中国经济中占有一半以上的份额，而且还在上升，全会提出要完善构建亲清政商关系的政策体系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

第二，要坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存。既要不断做大蛋糕，又要分好蛋糕。要鼓励勤劳致富，健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理和数据等生产要素按贡献参与分配的机制，健全再分配调节机制，重视发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业，扩大中等收入群体，规范收入分配秩序，形成橄榄型的收入分配结构。

第三，要加快完善社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，让“看得见的手”和“看不见的手”相得益彰。要建设高标准市场体系，健全产权和知识产权保护制度，加强企业商业秘密保护，推进要素市场制度建设，强化竞争政策基础地位，推动发展先进制造业、振兴实体经济，完善科技创新体制机制，建设更高水平开放型经济新体制。