财新中国10月制造业PMI升至逾两年半新高

财新和Markit公司今天（1日）联合公布，经季节性调整的10月中国制造业采购经理人指数（PMI）升至51.7，为2017年2月以来的最高，上月为51.4。

据路透社报道，产出与新订单总量皆大幅加速增长，其中新接出口订单量恢复增长，为新订单总量的增长带来动力。值得注意的是，新增出口业务量为五个月以来首次恢复增长。

中国国家统计局周四公布的宏观经济先行指标：10月官方制造业采购经理人指数降至49.3，为今年2月以来得最低，并低于路透调查预估中值和上月的49.8，这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方。其中新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点，表明企业生产和采购增速均在放缓。

中国工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌上周表示，前三季度工业经济运行保持总体平稳，为完成全年主要目标任务打下较好基础，其中的积极因素会在四季度继续显现，并将好于三季度。但也要看到，国内外环境复杂多变、不确定不稳定因素增多，企业生产经营困难加剧，工业下行压力加大。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。