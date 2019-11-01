四中全会：将完善中央对香港特首和主要官员的任免制度与机制

中共中央宣传部今天（1日）上午10时举行中国共产党十九届四中全会新闻发布会。中国全国人大常委会法工委主任、港澳基本法委主任沈春耀回答了有关香港、澳门特别行政区的问题。

来自《南华早报》的记者提问，现在香港的局势大家都很关心，请问这次四中全会关于香港局势有什么样的讨论？本次公报关于“一国两制”的部分提到“要建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，请问能否展开介绍一下具体举措，比如全国人大会不会以立法或者释法的方式参与国家安全体制在香港的构建，有没有时间表？

沈春耀回答，按照“一国两制”的原则，治理好香港、澳门是国家治理制度体系的重要组成部分，当然也是这次四中全会研究、讨论的一个重要内容，决定专门有一个部分围绕坚持、完善“一国两制”制度体系作出部署，提出要求。强调按照“一国两制”治理香港、澳门，必须全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、“高度自治”的方针，坚持“一国”是实行“两治”的前提和基础，“两治”从属和派生于“一国”，并统一于“一国”之内，决定围绕按照“一国两制”的原则进行一系列的任务和要求。

一是坚持依法治港治澳，依据《宪法》和《基本法》确定的特别行政区宪治秩序，完善特别行政区通过《宪法》、《基本法》实施相关的制度机制，坚持以爱国者为主体的“港人治港”，“澳人治澳”，提高特别行政区依法治理水平。

二是完善中央对特别行政区行政长官和主要官员的任免制度和机制、全国人大常委会对《基本法》的解释制度、依法行使《宪法》和《基本法》赋予中央的各项权力。

三是建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，支持特别行政区强化执法力量。

四是完善香港、澳门融入国家发展大局，同内地优势互补，协同发展的机制，推动粤港澳、大湾区建设，支持香港、澳门发展经济，改善民生，着力解决影响社会稳定和长远发展的深层次问题。

五是加强对香港、澳门社会，特别是公职人员和青少年《宪法》和《基本法》的教育、国情教育，通过历史和中华文化的教育，增强港澳同胞的国家意识和爱国精神。

沈春耀总结，“总之，我们将进一步健全中央依照宪法和基本法对特别行政区行使全面管制权的制度，坚定维护国家主权、安全发展利益，维护香港、澳门长期繁荣稳定，绝不容忍任何挑战‘一国两制’底线的行为，绝不容忍任何分裂国家，危害国家安全的行为，坚决防范和遏止外国势力干预港澳事务和进行分裂、颠覆、渗透、破坏活动。”