美国官员警告华为和中兴带来的危险

美国高级官员和议员称，华为和中兴通讯等中国企业威胁到美国的国家安全，因在网络中使用其设备使中国政府有了可以用于间谍活动、网络攻击和知识产权盗窃的优势。

据彭博社报道，美国联邦通信委员会（FCC）一位委员罗森沃尔瑟（Jessica Rosenworcel）周四（31日）在美国参议院国土安全和政府事务委员会的听证会上发表讲话，来自美国国务院、国土安全部和商务部的官员就中国设备在电信网络中带来的危险进行了作证。

罗森沃尔瑟引用美军在5G上的报告称，“拥有5G的国家将拥有创新能力，并为世界其他地区设定标准，而这个国家目前不太可能是美国。”

罗森沃尔瑟还声称，华为和中兴通讯在美国较老网络中的通信设备也构成安全风险。

美国联邦通信委员会计划于11月19日对一项提案进行表决，该提案将防止美国政府的补贴被用于采购华为和中兴的设备，监管机构也正在考虑是否要求美国企业不要使用这些中国公司的设备。

来自密歇根州的参议员、委员会中排位最高的民主党人彼得斯（Gary Peters）表示，使用华为和中兴等中国公司的设备构成“严重的国家安全风险，并可能使得关键的美国国家安全网络被打开后门”，“中国在5G设备和标准开发方面的优势对美国的经济主导地位以及我们的国家安全都构成威胁。”

来自威斯康星州的共和党参议员、该委员会主席约翰逊（Ron Johnson）在周四的听证会上说，“他们（中国）之所以能够在5G上与我们竞争的原因之一是因为他们窃取了价值数千亿美元的知识产权，现在他们正威胁要从这个角度出发超越我们。”

美国政府希望将中国产品排除在未来的5G无线网络之外，美国国务院已威胁将对于不配合的盟国限制情报共享。