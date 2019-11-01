传台师大一退休教授在大陆失踪

台湾学术圈传出台湾师范大学国际人力资源发展研究所退休副教授施正屏去年8月在中国大陆失踪的消息。其家属熟识的友人今年6、7月通过渠道得知，施正屏涉及国家安全理由，被关押在北京，家属至今都无法前往探视。

据《自由时报》报道，台师大介绍，施正屏2018年2月已退休。其友人称，施正屏今年56岁，退休后曾在台湾政治大学开课，后来也担任中国大陆国企“华夏集团”首席经济学家，经常往返两岸。

友人透露，他最后一次与施正屏联络已是2018年7月，施正屏的面簿也停留在7月底。这名友人问过施太太有关施正屏的动向，但施太太说“去修行了”。不过，施正屏没有出席其女儿今年5、6月在美国的毕业典礼，引发怀疑。

施正屏失联一年三个月来，家属始终不愿通过正式渠道向海峡交流基金会、大陆委员会求助。台湾官方近日曾去电施家询问，家属却告知，“人在中国做研究，一切很好”。友人称，其实营救施正屏在友人圈也出现两派意见，不过基于尊重家属，大家都保持低调。

施正屏友人说，他们共同的台商朋友今年6、7月时曾通过渠道询问，得知施正屏以国安理由被关押在北京，北京的军方与国安人员还特别提醒，“不要再多问”。

施正屏友人解释，施正屏过去是国民党的本土派。不过，在台湾前总统陈水扁执政时，施正屏受台湾行政院农业委员会前主委陈希煌延揽，担任驻美农粮贸易代表。施正屏在2016年台湾总统蔡英文执政后未获重用，后在“旺旺中时”担任主笔，写评论专栏，对蔡英文政府多所批评。

根据统计，从蔡英文2016年5月执政以来，海基会受理台湾人赴大陆后失去联系的案件有149件，其中101件已确认、48件“没有音讯”，较9月公布的“没有音讯”67件。这一个多月来，有19人“找到了”，据了解，他们都已平安回家，并未被大陆关押。