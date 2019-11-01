法国外贸银行：第三季中国资本外流持稳

法国外贸银行（Natixis）发表报告称，今年第三季中国资本外流按季减少40亿美元，降至810亿美元，情况保持稳定；惟以外币计价的资本外流加速，显示市场担忧人民币走弱。然而，与2015年的峰值相比，相关资本外流规模仍然较小。

据路透社报道，该报告指出，中美两国10年期国债息差扩阔，由1月的48基点扩大至9月的148基点，可能成为促使资本外流出再现的因素之一。至于中国股票和债券获纳入更多全球金融市场指数，令资金流入股、债市，增加对人民币计价资产的需求。但持续的资本外流，亦显示受到其他因素影响，例如地缘政治风险。

展望未来，报告料中国资本外流若没增加的话，应将保持在相同规模，尤其是如果市场对人民币贬值预期持续，及中国的利率降幅将快过其他国家的话。首先，内地的情况并不利好人民币强势，因经济增长减速，货币及财政政策工具与过往相比较为有限，这将增加资本外流的压力。

第二，因内地企业负债高企，一旦贷款市场报价利率(LPR)机制改革完成，这可能会缩窄债券息差及增加资本流出，中国最终可能有需要减息。第三，在纳入全球指数的推动下，外资在债券及股票的资产配置增加，但这同时也意味着一旦内地经济数据或企业盈利令人失望，短期流出的风险更高，从而对资本流出带来压力。

法国外贸银行表示，因外资持有国债已达较高的水平（从2015年底的2.6%升至今年第三季的8.5%），当局可能需要增强对较低级别债券的信心，以鼓励资金流入。