港交所行政总裁李小加澄清：“一国两制”设计完美

香港交易所行政总裁李小加澄清,自己是“一国两制”的信奉者,认为有传媒误解他较早时在伦敦的言论。

综合中新社、香港电台和彭博社报道,李小加11月1日出席新股上市仪式后会见记者。他对早前在伦敦的言论作出澄清称,现在的制度存在未能保证“一国”不受挑战,未能落实“港人治港”及普选这两个主要缺陷。

他举例指出,推动23条立法,港人却对中国中央政府感到忧虑,但中央却正因为“一国”未获保证,对香港普选欠缺信任,导致普选无疾而终,令港人面对挫折。他相信,只要香港表达通过普选是要解决民生,而非挑战“一国”,就无问题。

李小加还表示,自己之前说香港内乱暴露了1997年香港回归以来的“一国两制”框架潜藏的缺陷,他为这一言论如若造成的任何困惑感到抱歉。

他解释称,“一国两制”的设计是完美的,只是实施有问题。作为商界人士,他不应该触碰这种政治敏感问题。他本意是向海外人士提供香港当前局势的背景信息,让他们有更全面的理解。

李小加称,只言片语“在脱离上下文的情况下被翻译和报道出来”时,有时可能无法准确反映说话者的意图。

李小加还表示,目前香港进入艰难的处境是始于政治,要靠政治才能走出困境,但若果走入暴力的循环就难以走出绝境。

李小加强调,国际金融中心是香港最后一块宝石,如果失去会令香港变成一个普通城市,认为相关议题复杂,西方市场亦有误解,自己有需要向外解释。

据《金融时报》此前报道,李小加出席港交所旗下伦敦金属交易所年会晚宴致辞时,指一国两制有“根本缺陷(fundamental flaws)”,中国中央政府不相信香港人会尊重“一国”,缺乏信任是中央不愿香港有地方自决的主要原因(That lack of trust is a key reason why China is reluctant to give Hong Kong people . . . self-determination — “two systems”)。