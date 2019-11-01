马英九牛津演说强调九二共识有助两岸互信

台湾前总统马英九今天（1日）以“十字路口的两岸关系”（Cross-strait Relationsat a Crossroad）为题在牛津辩论社发表演说，强调必须通过“九二共识”改善两岸关系。

据台媒报道，马英九在牛津辩论社发表演说指出，两岸关系在2008年有重大转变，在他任内，两岸签订了23项协议，赴台陆客人数和陆生赴台人数成长，两岸官员定期互访，并能正式称呼对方官衔。这些改变全史无前例。

马英九提到2015年他和中国国家主席习近平在新加坡会晤时，双方确认了“九二共识”，也就是“一个中国，各自表述”。

马英九称，政党轮替后，两岸关系转为冷和平，之后演变成冷冲突，因为支持“台独”的民进党拒绝接受“九二共识”。

马英九认为，台海重获和平稳定需做到三点。首先，必须接受“九二共识”，有诚意改善两岸关系。第二，对统一问题保持开放的选项。他指出，在1992年的宪法修正案中并没有排出统一这个选项，但没有固定的时间表。第三，坚持在台湾人准备好的前提下，展开统一的对话。统一的协商过程应该和平与民主。少了这点，也应根据“九二共识”维持和平现状。

马英九认为，长期策略看，台湾不应让北京觉得统一绝不会发生，否则他们的对台政策将更加无法预测，光是拒绝“一国两制”不足以解决问题，需要更有创意的方法来解决问题。