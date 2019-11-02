英国警方：集装箱藏尸案遇难者相信都是越南人

（早报讯）英国埃塞克斯郡警方周五（11月1日）晚发表声明说，上月发生的集装箱藏尸案，39名遇难者相信都是越南人。

新华社报道，负责此案遇难者身份调查工作的警官史密斯在声明中说：“目前我们相信遇难者都是越南公民，警方正与越南政府保持联系。我们与越南和英国的一些家庭进行直接接触，我们相信已经确定了部分遇难者家庭。”

警方说，证据收集工作仍在进行中，目前尚无法宣布遇难者的具体身份，警方将继续与越南政府和其他国家合作，并呼吁知情者帮助提供识别遇难者具体身份的线索。

此外，涉案的第二名嫌犯、23岁的北爱尔兰男子哈里森（Eamon Harrison）周五在都柏林出庭，共面临41项指控，包括39项过失杀人罪，以及共谋贩运人口罪和协助非法移民罪。

越南警方已展开针对人口贩卖的刑事调查，目前已逮捕两人并传召数人问话。

英国警方10月23日在英格兰东南部埃塞克斯郡一工业园区内的一辆集装箱货车里发现39具遗体。警方说，这辆货车在保加利亚注册，19日经由威尔士海港城市霍利黑德入境英国，集装箱则来自比利时。越南公安部部长苏林10月30日说，越南公安部已准备好派出工作组前往英国，与英国警方协作核实货车惨案遇难者身份。