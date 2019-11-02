特朗普考虑在爱荷华州与中国签署贸易协议

美国总统特朗普称，他正在研究与中国签署第一阶段贸易协议的几个地点，其中包括爱荷华州。

据彭博社报道，特朗普周五（1日）在白宫告诉记者，两国正在积极讨论相关计划并取得很多进展。

智利因局势动荡取消了原定本月在该国举行的亚太经合组织峰会，此后美国和中国正寻找新的协议签署地点。尚不清楚中国国家主席习近平是否会同意在美国签署协议。

在中国副总理刘鹤，美国财政部长姆努钦和美国贸易代表莱特希泽周五进行通话后，两国分别发表声明称这是一次“具有建设性”的对话。

特朗普31日就曾在推特上称，“中国和美国正在选择一个新的地点来签署第一阶段的贸易协定。”并表示“新地点很快就会公布。习主席和特朗普总统将签署协议！”

不过，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）和特朗普的态度则不同。佩洛西周五与彭博记者和编辑举行的圆桌会议上说，美国民主党人对中国的态度将比特朗普更加强硬。民主党将通过与欧盟结盟，对中国施加额外压力。

佩洛西说道，特朗普将中国的激进贸易政策确定为对美国的威胁，这种判断是正确的，但是其采用的方法没有效果。在与中国贸易战的同时和欧盟发生贸易冲突，特朗普此举等于是进一步削弱美国实力。

佩洛西认为，美国需要更具“战略性”，不要把关税作为贸易战的主要武器，而是应该与欧洲这种与美国有共同利益又对中国做法不满的伙伴结盟。

佩洛西和包括美国前副总统拜登（Joe Biden）在内的其他民主党议员都认为，特朗普同时与欧盟等长期盟友打关税战削弱了美国与中国打贸易战的能力。

批评人士称， 特朗普对关税的使用以及中国和欧盟对美国的关税报复，也伤害了美国经济和国内的农民和工人。

除了与中国的贸易战外，特朗普去年还对欧洲钢铁和铝征收高额关税，并威胁要对欧洲进口汽车征收高达25％的关税。特朗普将于本月就是否加征汽车关税做出决定。