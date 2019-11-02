卖VPN“翻墙”服务 男子被批捕

一名中国男子通过网店租用境外服务器架设、倒卖VPN地址链接，先后为2.9万人提供“翻墙”服务四万余次。

据《新京报》报道，中国杭州拱墅区人民检察院11月1日透露，检方以涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，在10月30日对犯罪嫌疑人朱某某批准逮捕。案件正在进一步侦查中。

据介绍，易创（济宁）网络科技有限责任公司法定代表人朱某某伙同刘某（另案处理）等人，在2019年4月至9月期间，通过“全球服务商贸”“游戏淘卡联盟”等淘宝店铺租用境外服务器，以架设VPN（在公共网络利用加密技术架设的虚拟专用网络，可实现局域网远程访问）、倒卖VPN地址链接等形式，为不特定人群提供“翻墙”（绕过IP封锁、内容过滤、域名劫持、流量限制等防护手段，访问在正常情况下无法访问的网站等互联网内容）服务。

经警方初步查证，朱某某等人为2.9万人提供“翻墙”服务四万余次，涉案金额120余万元（人民币，下同，约23.16万新币）。目前，拱墅检方已以涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，依法对犯罪嫌疑人朱某某，批准逮捕。

天眼查APP显示，易创（济宁）网络科技有限责任公司成立于2018年12月21日，注册资本1000万，法定代表人朱某宽持股比例100%，亦担任该公司执行董事。新京报记者拨打天眼查上公示的涉事公司工商注册电话，显示“已关机”。