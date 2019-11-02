《反间谍法》施行五周年 中国央视曝光三“內奸”

中国官媒央视11月1日报道了三起间谍案件。

央视曝光的第一起间谍案件的主人公是陈伟，出生于1985年，曾是中国某军工科研院所下属公司的一名网络管理员。由于该科研院所从事中国重要装备部件研发，属于核心涉密单位，负责内部网络维护的陈伟有条件接触到涉密文件。

陈伟2011年“偶遇”了一名外国人彼得。在高额报酬的诱惑下，陈伟开始向其提供情报信息。凭借从事网络管理的工作便利和权限，陈伟窃取了大量内部涉密文件。陈伟意识到彼得是一名间谍，而提出终止合作后，彼得以此前提供的情报为把柄，要挟陈伟继续提供情报。

终日生活在恐惧中的陈伟2014年辞职，并于2015年3月被北京市国家安全局抓获。调查证实，陈伟共窃取并向境外间谍情报机关提供了该科研院所文件共5500多份，其中机密级146份、秘密级1753份。

北京市第二中级人民法院2019年3月以间谍罪判处陈伟无期徒刑，剥夺政治权利终身。

第二起间谍案的是在某国常驻的中国某部委干部张向斌，他被拉拢策反而充当间谍。张向斌1970年出生，1996年受委派赴某国常驻，驻外期间结识了自称是该国外交部的A某等人。

往来中，张向斌与这些外方人员之间由公务联系转为了秘密交往。随后，外方人员以高额报酬为诱惑，要求张向斌提供情报。

张向斌答应为对方充当间谍，数年间向对方提供了数十份涉及中国内政外交的涉密文件资料，其中绝密级、机密级文件达14份。

张向斌驻外期间还与该国政府女性官员发展成情人关系并生育两个私生子，为该国间谍情报机关对其进行控制留下把柄。

张向斌2008年辞职。辞职前，他还从办公电脑和内部办公网络中搜集大量文件资料，携带至国外。经查，张向斌的个人电脑及其它存储介质中存有5200份文件资料，其中标注绝密级的59份，机密级848份，秘密级541份。

广西壮族自治区国家安全厅2016年破获此案，对其执行拘留。张向斌2019年2月因间谍罪、非法获取国家秘密罪，被百色市中级人民法院一审判处死刑，缓期两年执行。

另一起案件是关于邱德桂的，1990年出生的邱德桂案发前曾是某县委宣传部网宣中心的一名记者。他在邮箱中陆续发现了一些邮件，询问是否能提供当地一些负面信息、新闻材料。

对方要求邱德桂提供他们需要的材料，酬劳从百元千元甚至到万元都有。邱德桂根据对方要求，提供了一批该县县委宣传部的内部文件资料，并收取报酬共计人民币11000多元。

央视报道，实际上与邱德桂邮件往来的人是境外某军情部门人员。经鉴定，邱德桂非法提供的文件资料中，一份为机密级、五份为秘密级。邱德桂2018年6月因为境外非法提供国家秘密罪被判处四年有期徒刑，剥夺政治权利一年。

央视报道，中国《反间谍法》施行五年来，国家安全机关成功破获了一批重大间谍案件。

其中提到，针对受欺骗、胁迫从事间谍情报活动且能主动彻底交代问题、认罪悔罪的中国公民，特别是针对高校学生、赴外留学生、年轻网民，中国国家安全机关以教育为主、惩治为辅，作出警示和挽救。