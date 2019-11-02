江苏女足功勋教练涉猥亵儿童罪被批准逮捕

中国江苏省检察院微信公众号发布消息，江苏省女子足球青年队主教练陈广红涉嫌强制猥亵罪、猥亵儿童罪一案，由江苏省丹阳市公安局侦查后移送检察机关审查批准逮捕。案件正在进一步审理中。

据澎湃新闻此前引述紫牛新闻客户端9月8日发布的消息，微博用户“用户沉思足球”称，陈广红以及助教凌雨阳在任职期间存在严重的经济问题和生活作风问题，部分球员家长已对其进行实名举报。

从举报信上的内容来看，陈广红在担任主教练期间，发生过威胁、诱骗队员脱光衣服等行为，如果队员不从，就会对她们施加各种报复性的辱骂，甚至是劝退和开除队员。平时在训练中，也是脾气恶劣，性格粗暴，时常会抽队员耳光。

除此之外，陈广红和其助教凌雨阳还经常以一些“莫须有”的问题，向尚未成年无任何收入的队员们进行巨额罚款，如若不从，则以不带其训练，逼其退队等理由作为威胁，甚至还多次向球员家长索要财物。

如果球员想在球队待下去，将来有个好大学上，起码要缴纳20至30万（人民币，下同，5.79万新币）的金额。除此之外，球员们从省足协管理中心领取的训练补贴费，队员们也会在回宿舍后全部被迫上交给教练组，该网友还曝出了给助理教练打款的截图。

陈广红在江苏女足梯队执教多年，是足球项目的国家级教练员，江苏省劳动模范，任省江宁足球训练基地女足青年队主教练，曾两次率队夺得过全运会U18女足冠军，培养了多名国脚，并进入过国字号青年队教练组。