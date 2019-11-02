四月内1.5万港人申请“良民证” 9月申请数增约1.2倍

香港政府修订《逃犯条例》触发的政治争拗及社会运动已持续逾四个月，多间移民公司称，查询及申请移民的个案飙升数倍。港人申请移民前，必须先申请俗称“良民证”的无犯罪纪录证明书。

据香港01报道，香港警务处资料显示，由今年6月至今，已有逾1.5万人申请“良民证”。升势从5月起开始出现；自6月起，每月申请个案数目较同期的增幅一直扩大，6月有2373宗申请，同比增加12%；7月有3049宗，同比增41%；8月3649宗，同比多54%；9月的申请数字达3597宗，较去年同期增加1.17倍。

港人近月申请移民到当地的数字，香港01向数个国家或地区的领事馆或与移民相关部门询问。

澳洲及英国在截稿前未能提供资料。台湾内政部移民署资料显示，在今年6月至9月，台湾共批出1912宗“居留许可”予港人，较去年同期增加35%；这四个月内，台湾亦批出554宗“定居许可”予港人，同比增30%。

至于加拿大领事馆提供的最新资料，今年6月及7月申请移民加拿大的港人为184人，比去年同期的243人为少。而今年6至8月加拿大批出的永久居民申请许可，就为480宗，亦较去年同期的495宗为少。

美国驻港澳总领事馆回覆指暂时未有2019年的数据，在2018年美国当局批出1228宗移民签证予港人，2017年就有1128宗，值得注意的是，美国财政年度以每年10月开始计算，即2018年的数据是反映2017年10月1日至2018年9月30日的数字。