蒋经国日记解密 明年将供公开阅览

台湾已故总统蒋经国的私人日记将于明年2月被公开。

美国斯坦福大学胡佛研究所校方官网于美西时间1日宣布，胡佛正在向学者提供蒋经国1937年至1979年个人日记的副本。

另据台媒报道，胡佛档案馆东亚部主任林孝庭受采访时介绍，胡佛研究所将于12月17日举办蒋经国日记发布会，邀请重量级学者讨论蒋经国的政治生涯，也将展示部分日记原件内容。

林孝庭称，目前胡佛档案馆仍处于闭馆状态，预计2020年二月间重新对外开放，届时欢迎各界人士前来阅读日记。

林孝庭介绍，蒋经国日记年份跨越1949年，涵盖1930年代至1940年代大陆时期。蒋经国曾在赣南担任行政专员，1945年抗战结束前后他参与国民政府与苏联之间的交涉谈判，战后协助接收中国东北，之后经历了国共内战晚期政局的动荡飘摇。1949年国民政府迁台后，蒋经国开始主导国安、情报与军队政治工作，并经手历练国防、外交等重要政务，1970年代起，他担任台湾行政院长并在总统任内面临各项内外艰巨挑战。蒋经国的这些经历，日记里均有详细记载。

林孝庭称，尽管日记作为史料参考依据有其相对主观与局限之处，然对于关注近代中国历史演变、特别是1949年后台湾时期政经、外交与两岸关系发展的学者与民众而言，其个人日记仍可提供大量珍贵讯息。