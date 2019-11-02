阿里巴巴集团1日晚公布的季度业绩显示，截至9月底，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，较6月增长3000万；集团收入1190.17亿元（人民币，下同，229.68亿新币），同比增长40%。

据新华社报道，财报还显示，阿里巴巴第二季度营收1190.20亿元人民币，同比增长40%；其中，归属普通股股东的净利润为725.40亿元人民币，同比增长262%。据财报称，该季度利润大涨的主要原因是一次性获得了蚂蚁金服33%的股权，收益692亿元人民币。

阿里巴巴集团首席执行官张勇介绍，阿里巴巴将持续投入于用户体验和创新技术，为用户创造新价值，并推动数百万企业在新的数字经济时代实现数字化转型。

在技术和商业创新孕育之下，新消费生态正在不断繁荣。数据显示，2019财年，超过50%的天猫商家利用淘宝直播“带货”；闲鱼App形成130万个基于兴趣的社区，活跃个人卖家达6000万，二手交易、房屋租赁等特色供给持续涌现；截至9月30日，盒马鲜生门店数量达170家。

业内分析人士认为，随着数字技术不断发展，在消费者多元化需求的倒逼之下，新商品、新服务不断涌现，新消费成为引领消费升级、激活消费潜力的新动能。

据悉，新消费也将成为今年天猫“双11”的亮点之一。美妆、服饰、食品、家居、数码家电、汽车等行业纷纷加入直播行列，其中美妆品类开播商家数量同比增长超200%。