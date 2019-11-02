美国华裔海军军官被控向中国走私军用设备

美国一名华裔海军军官、他的妻子和一家中国科技公司的两名员工上周五（1日）被起诉，罪名是合谋向中国走私军式充气艇和发动机。

据美国之音报道，34岁的杨帆（音译，Fanyang）和他33岁的妻子杨洋（音译，Yangyang）还被控合谋帮助另一名中国籍被告葛松涛（音译，Songtao Ge）在美期间获得并使用手枪。

法庭文件显示，49岁的葛松涛是中国上海微风科技公司董事长。第四名被告是该公司的员工、27岁的郑艳（音译，Zheng Yan）。两人同为中国公民。

出生于中国的杨帆捕前在杰克逊维尔海军航空站海上巡逻侦察武器学校工作，并获得了最高机密安全许可。他所属的巡逻五中队可以飞行P-8A波塞冬反潜飞机。

法庭文件显示，这家上海的公司想获得美国公司出口的设备，而这些公司向美国海军供货，其设备无法合法地运往中国大陆。

起诉书称，杨洋充当了上海微风和加州一家未具名船舶制造公司的联络人，杨帆充当顾问。从2016年11月至2019年8月，微风科技向杨帆夫妇的BQ Tree公司支付了至少20.5万美元（27.84万新币）。

杨洋、葛松涛和郑艳被控提交虚假信息，试图出口七艘船舶和八台发动机，这些产品被送到了上海微风在中国的办公室。

杨帆还被控在今年1月更新安全许可时做出虚假陈述，并向枪支销售商做出虚假陈述，以获取给葛松涛的枪支。