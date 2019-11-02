深圳一高中招20名老师 19名清华北大毕业

招聘20名中学老师，其中19名是清华北大毕业，所有人都是硕士以上学历。中国深圳南山外国语学校（集团）高级中学校招2020届毕业生的拟聘名引起关注。

据上观新闻11月2日报道，从南外高级中学公布的拟招聘信息来看，20名录取教师有13人为清华大学和北京大学本硕连读；其中，唯一一名非清华北大毕业的录取教师来自北京师范大学本硕连读的毕业生，还曾参编高中地理教材，组织过中国全国范围内的地理奥赛。除此之外，20名录取教师中，还有一名教师为清华大学硕博连读的毕业生，其拥有公开发明专利四项。

南外招聘清北并非深圳首例，今年深圳中学2019年28名拟聘人员的名单中，所有人均为硕士研究生及以上学位，还有四人拥有博士学位。除去清华北大的毕业生外，其他的聘用教师也都毕业于所教授学科的顶级学府。

南外高级中学校长冯大学以“不想炒作”为由婉拒采访。

上观记者对学校的薪资进行了研究。记者发现，尽管南外高级中学和深圳中学这批新招教师的待遇没有具体公布，但从深圳盐田区和龙华区在中小学教师招聘上开出的薪资可以窥见一二。

例如，龙华区为本科生开出了年薪26万（人民币，下同，5.02万新币）以上，研究生年薪28万以上，全日制博士奖励20万的待遇，而在其他的福利方面，则是“事业单位正式编制、落户深圳、全年带薪休假165天以上”；盐田区的情况也十分相似。

除了薪资，坊间讨论的最多的话题是，清北学生到中学教书会不会大材小用。

中国教育学会副会长、广州中学首任校长吴颖民认为：“‘大材小用’的可能性是存在的，不仅是有可能‘大材小用’，也有可能存在‘适销对路’的问题。”

吴颖民认为，硕士、博士毕业生学问可能做的深，“但是他对教育有多少了解，对中小生基础教育的课程有多少了解”，这一个了解的过程是需要时间的。

吴颖民说，“如果说他们的动机是探索基础教育人才培养的新路，通过他们的求学经历去帮助基础教育的中小学生，去帮助这些好的苗子，我认为是非常有意义的，我希望他们不是奔着待遇，舒适的岗位去，而是去挑战自己。”

吴颖民看来，选择基础教育的这些高材生也要有足够的思想准备。