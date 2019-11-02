中国商务部官员：中国有信心未来15年实现30万亿美元商品进口

第二届中国国际进口博览会开幕在即，中国商务部官员强调，中国有信心在未来15年实现30万亿美元（41万亿新元）商品进口的目标。

中国国际进口博览会组委会办公室副主任、商务部部长助理任鸿斌今早在进博会新闻通气会上指出，中国是拥有14亿人口的大市场，有4亿多人的中等收入群体，同时中国的生活水平和生活质量不断提高，消费升级不断提升。

他说：“中国进口的潜力会进一步激发和释放，所以我们有信心，实现未来15年进口30万亿美元商品的目标。”

中共总书记、中国国家主席习近平去年在首届进博会开幕时公布上述目标。不过，受全球贸易放缓和中国内需疲软影响，中国今年的进口情况并不乐观。根据中国海关总署上月公布的最新数据，中国9月以美元计价的进口同比下滑8.5％。

但中国官方对中国“买全球”的潜力充满信心。任鸿斌指出，中国过去五年的进口增长率占全球进口增长22.7％，说明中国的进口、市场和消费，带动了全球经济贸易的复苏和增长，是拉动全球经济增长的第一引擎。

他也强调，进博会体现中国支持多边贸易体制、经济全球化和贸易投资自由化、便利化，反对保护主义和单边主义，中国希望打造进博会成为“买全球卖全球的国际公共产品”。（《联合早报》上海特派员杨丹旭报道）