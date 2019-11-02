日媒：中日拟11月举行高级别人文对话首次会议

多名日中外交消息人士1日透露，中日两国政府基本决定在中国国务委员兼外长王毅11月下旬为出席二十国集团（G20）外长会议访日之际，举行有关人文交流的高级别对话的首次会议。

据共同社报道，此举意在于中国国家主席习近平预定明年春天作为国宾访日之前，不仅在关系有所改善的政治和经济领域，而且在更广泛的领域搞活交流。

设想以茂木敏充和王毅两位外长为首，由日本的国土交通相、文部科学相、总务相以及中国的文化和旅游部长等出席。

王毅10月26日在北京与日本前首相福田康夫会谈时称，在为出席G20外长会议访日之际，将实施人文对话。

双方拟在观光、文化、体育、广播电视等领域设置小组会，探讨交流的细节。还将面向2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会深化合作。

G20外长会议将于11月22、23日在名古屋召开。出现了在会议前于东京召开人文对话的方案。据悉这是因为正值临时国会召开期间，很难让多名阁僚同时前往名古屋。

两国政府重视加深国民相互理解的交流。把今年定位为青少年交流促进年，尤其谋求扩大年轻人群的交流。

日本首相安倍晋三与习近平6月在大阪举行会谈时，一致同意年内启动对话。茂木和王毅在9月于纽约举行的会谈中再次确认了此事。