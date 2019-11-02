处罚港电竞选手 暴雪总裁致歉：辜负了订立的高标准

暴雪娱乐总裁布拉克（Allen Brack）表示，“暴雪一个月前曾有机会在‘炉石传说’的电竞世界中将世界融合在一起，但我们没有做到。”香港电竞选手Blitzchung 曾因在比赛后喊支持反修例口号被暴雪娱乐取消奖金禁赛一年，这件事引发了诸多质疑。布拉克的这番表态似乎是在对该事件作出回应。

据“The Verge”报道，布拉克11月1日在年度暴雪嘉年华粉丝博览会上作出上述表态，他还说：暴雪娱乐的（处罚）决策制定得太快了，然后在回应玩家方面太迟缓，使得事情变得更糟糕。

布拉克表示：暴雪辜负了自己订立的高标准，没有达成暴雪的目标。他就此道歉，亦接受问责。

在布拉克上台表态前，Twitch的用户在实时聊天窗口写满了“香港自由”等话语。布拉克非常谨慎，讲话中没有提及“香港”一词。

在此之前，香港电竞选手Blitzchung在“炉石战记”亚太区大师职业赛后接受访问。两位台湾主播告诉他可以讲想说的八个字，戴着防毒面罩的Blitzchung随即高呼“光复香港、时代革命”口号。

暴雪娱乐10月8日发声明，宣布将Blitzchung自大师职业赛除名，取消其于第二赛季所获奖金。一年内不具参与《炉石战记》相关电竞赛事的资格。

暴雪娱乐对Blitzchung的处罚引起了游戏玩家的批评。

美国知名赛评基布尔（Brian Kibler）对官方不希望比赛成为政治宣传工具表示理解，但认为处罚过重，因此在10月10日宣布退出暴雪嘉年华上举办的大师职业赛世界总决赛转播工作。

暴雪娱乐之后于10月12日在官网发文，承认对Blitzchung处罚仓促且处罚决定过重，减轻了对Blitzchung的处罚，并强调此举和中国中央政府无关。