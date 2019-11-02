男子自称“警察”交往12名女友 涉嫌骗取45万元

一名男子自称是中国广西南宁市看守所的警察，和12名女子交往，涉嫌诈骗这些女子共计45万人民币（8.68万新币）。该男子目前已被刑事拘留。

据《南国早报》报道，南宁的刘女士去年10月认识了阮某，他自称是南宁市看守所的一名警察。

刘女士想办理失业保险，问阮某是否有门路。阮某谎称，有战友在劳动局工作，交两万元钱就可办理。刘女士将两万元转给阮某，之后她每个月都按时收到800元的“失业保险金”。

但实际上，是阮某每个月通过朋友往刘女士银行卡里转的钱。取得了刘女士的信任，两人很快确定了恋爱关系。

今年4月，阮某对刘女士说：“我在南宁市昆仑大道东盟金硕二手车市场有一块37亩地准备开发，但周转资金不够，你有余钱可以暂时借给我吗？”

刘女士陆续转了几笔钱给阮某。今年6月，阮某还声称，已调至南宁市公安局高新分局刑侦大队任大队长，并穿着“警服”去到刘女士的家里。

之后，阮某继续以土地准备开发急需周转资金为由，不断向刘女士借钱。一年时间里，阮某里先后骗取了刘女士共计23万元。而骗来的钱，供他日常挥霍或买六合彩赌博。

直到今年8月底，刘女士托朋友多方打探得知，阮某并没有在南宁市公安局高新分局里任职。

刘女士向其追讨被骗的钱财时，阮某彻底失联。

刘女士10月21日向南宁江南公安分局经开派出所报案。

办案民警10月31日晚7时许将阮某抓捕归案。阮某对其冒充公安民警招摇撞骗、先后诈骗刘女士23万元钱财的犯罪实施供认不讳。此外，阮某还以同样手法骗取另外11名女性，涉案金额多达45万。

目前，阮某因涉嫌招摇撞骗罪已被江南警方依法刑事拘留。

据悉，今年54岁的阮某户籍属宾阳县宾州镇某村，2009年始到南宁打工。他曾在2012年12月冒充“警察”到处招摇撞骗而被南宁北湖派出所抓获，并被法院判处四年半的有期徒刑，去年6月份刚刑满释放。